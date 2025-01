Wall Street hoger richting inauguratie Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag omhoog. Beleggers wachten vooral op de inauguratie van aankomend president Donald Trump op maandag. Sinds de herverkiezing van Trump in november zijn de Amerikaanse beurzen flink gestegen door het vooruitzicht van lagere belastingen en soepelere regels voor Amerikaanse bedrijven onder zijn regime.

Trump dreigt echter ook importheffingen in te voeren op buitenlandse producten, die zouden kunnen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog. Daarnaast kunnen de heffingen leiden tot hogere prijzen, waarmee de inflatie in de Verenigde Staten weer wordt aangewakkerd. De Federal Reserve zou daardoor voorzichtiger kunnen worden met het verlagen van de rente.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 43.462 punten. De brede S&P 500-index klom 0,9 procent tot 5990 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent tot 19.621 punten. Beleggers maken zich ook op voor een lang weekend. De Amerikaanse beurzen zijn tijdens de inauguratie van Trump gesloten. Het is dan Martin Luther King Day in de Verenigde Staten.