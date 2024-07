Wall Street kampt met grootste verkoopgolf in anderhalf jaar

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten kampten woensdag met de grootste verkoopgolf in zo'n anderhalf jaar tijd. Dat kwam vooral door tegenvallende kwartaalberichten van de grote concerns Tesla en Alphabet, het moederbedrijf van Google.

Techgraadmeter Nasdaq verloor 3,6 procent op 17.342,41 punten. De Dow-Jonesindex sloot 1,3 procent lager op 39.853,87 punten en de breder samengestelde S&P 500-index ging 2,3 procent omlaag tot 5427,13 punten.

Tesla verloor liefst 12,3 procent. De elektrische autofabrikant maakte in het tweede kwartaal flink minder winst door prijsverlagingen en flinke investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Het was het vierde kwartaal op rij dat de resultaten van Tesla slechter waren dan kenners hadden verwacht. Topman Elon Musk heeft zijn volgers op X gevraagd of Tesla 5 miljard dollar moet investeren in zijn kunstmatige intelligentie-bedrijf xAI. Daarbij schreef hij dat hij "de wateren aan het testen was" voor een mogelijke financieringsdeal.

Alphabet daalde 5 procent. Een dag eerder maakte het moederbedrijf van Google bekend het afgelopen kwartaal weer te hebben geprofiteerd van het aanbieden van zijn clouddiensten. Advertenties leverden ook meer op. De omzet en de winst van het techconcern vielen daardoor hoger uit dan verwacht. De verkoop van reclame op YouTube viel echter tegen.