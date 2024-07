Turnster Volleman vervangt geblesseerde Van Pol op Spelen

PARIJS (ANP) - Turnster Vera van Pol mist de Olympische Spelen. De uit Weert afkomstige atlete kampt met een voetblessure. In overleg met de technische en de medische staf is besloten haar te vervangen. Bondscoach Jeroen Jacobs heeft Tisha Volleman aangewezen als vervangster, meldt gymnastiekbond KNGU.

De 30-jarige Van Pol werd onlangs nog Nederlands kampioene op de meerkamp. Ze liep de blessure op tijdens trainingen in Parijs, waar de vrouwen zondag in actie komen in de kwalificaties. Van Pol zou in de Bercy Arena een volledige meerkamp turnen.

"Dit gun je natuurlijk niemand", reageert Jacobs. "Maar we moeten verder. We hebben in Tisha een volwaardige vervangster die de gehele voorbereiding heeft meegedraaid. We ondersteunen Vera uiteraard en weten dat zij ook waar mogelijk het team zal steunen."

De Eindhovense Volleman was - samen met Floor Slooff - door Jacobs aangewezen als reserveturnster. De Nederlandse ploeg bestaat verder uit Sanna Veerman, Naomi Visser, Lieke Wevers en Sanne Wevers.