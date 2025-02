Wall Street lager na macrocijfers en dreiging heffingen Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met duidelijke verliezen de handelsweek uitgegaan. Beleggers verwerkten cijfers over de arbeidsmarkt en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten. Verder zei president Donald Trump dat hij volgende week nieuwe importtarieven gaat opleggen tegen landen die heffingen op Amerikaanse goederen hebben. Bij de bedrijven op Wall Street stond Amazon bij de dalers na de bekendmaking van resultaten.

Uit het banenrapport bleek dat de werkgelegenheid in de VS in januari minder sterk is gegroeid dan verwacht, al werd het cijfer van december wel naar boven bijgesteld. Verder zeiden onderzoekers van de Universiteit van Michigan dat het consumentenvertrouwen is gedaald naar het laagste niveau in zeven maanden omdat veel Amerikanen bezorgd zijn dat de importheffingen van Trump de inflatie kunnen aanwakkeren.

De Dow-Jonesindex sloot 1 procent lager op 44.303,40 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 1 procent tot 6025,99 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,4 procent tot 19.523,40 punten.

Amazon leverde 4 procent in. Het webwinkel- en technologieconcern wist de winst afgelopen kwartaal bijna te verdubbelen dankzij sterke verkopen tijdens de feestdagen en het koopjesfestijn Black Friday. Topman Andy Jassy sprak van het beste feestdagenseizoen ooit voor het bedrijf. Ook bij de belangrijke cloudtak Amazon Web Services (AWS) stegen de inkomsten. De omzet- en winstverwachtingen voor het huidige kwartaal vielen echter tegen.