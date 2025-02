Atleet Nillessen verbetert Nederlands record 3000 meter indoor

KARLSRUHE (ANP) - Stefan Nillessen heeft het Nederlands record op de 3000 meter indoor verbeterd. De 22-jarige atleet won bij indoorwedstrijden in het Duitse Karlsruhe in 7.37,10. Daarmee dook hij ruim onder het record dat Mahadi Abdi Ali bij een wedstrijd in Luxemburg op 19 januari op 7.40,99 had gezet.

In de 3000 meter in Karlsruhe deden behalve Nillessen ook Mike Foppen, die zijn Nederlands record was kwijtgeraakt, en Abdi Ali mee. Foppen versnelde in de laatste kilometer, maar werd nog gepasseerd door Nillessen en Mathew Kipsang uit Kenia. Met 7.38,20 liep Foppen wel sneller dan hij ooit had gedaan. Abdi Ali eindigde in 7.43,77 als achtste.

Nillessen en Foppen liepen met hun tijden ook ruim onder de limiet voor de EK indoor begin maart in Apeldoorn. Abdi Ali had daar al aan voldaan.