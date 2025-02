Boze coach Van Nistelrooij: hij stond wel halve meter buitenspel

MANCHESTER (ANP) - Trainer Ruud van Nistelrooij had geen goed woord over voor de arbitrage van het bekerduel van Leicester City bij Manchester United. De voormalige spits werd met zijn ploeg uitgeschakeld in de vierde ronde van de FA Cup na een doelpunt van Harry Maguire in blessuretijd (2-1). De verdediger leek buitenspel te staan, maar er was geen videoscheidsrechter aanwezig bij het duel in de vierde ronde van het belangrijkste bekertoernooi van Engeland.

"Voor deze situatie heb je geen videoscheidsrechter nodig", zei een teleurgestelde Van Nistelrooij vlak na de wedstrijd. "Dit ging niet om centimeters. Hij stond een halve meter buitenspel. We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Natuurlijk kwamen we in de tweede helft onder druk te staan, zoveel kansen gaven we niet weg. We verdienden het om een verlenging te spelen of misschien wel strafschoppen te nemen. Zulke beslissingen op dit niveau zijn lastig te accepteren."

Voor Van Nistelrooij was het bekerduel bijzonder. De voormalige spits begon dit seizoen als assistent van trainer Erik ten Hag bij Manchester United. Hij was even interim-trainer van de gevallen topclub na het ontslag van de voormalige hoofdcoach van Ajax.

Vervolgens moest Van Nistelrooij wijken voor de Portugese oefenmeester Rúben Amorim die de Nederlander ook niet als assistent wilde. Hij tekende eind november een contract bij Leicester City, dat ook onder Van Nistelrooij met een achttiende plaats slecht blijft presteren in de Premier League.