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Wall Street licht omhoog, computermaker Dell wint na cijfers

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 16:05
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koerswinsten aan de handel begonnen, na de verliezen van de afgelopen dagen. Beleggers op Wall Street blijven voorzichtig door de gestegen olieprijzen en de onrust op de obligatiemarkt. Bij de bedrijven was computermaker Dell Technologies een winnaar door goed ontvangen kwartaalcijfers.
De olieprijzen zijn al drie dagen op rij aan het stijgen doordat het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran rond de Straat van Hormuz is geëscaleerd. De vrees bestaat dat de prijzen verder kunnen stijgen door het conflict, wat de inflatie nog harder kan aanjagen.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 52.951 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent naar 7640 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won een fractie tot 26.106 punten.
Dell klom bijna 13 procent. Dell zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 58 procent toenemen tot het record van 47 miljard dollar, gestuwd door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
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