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Koning Willem-Alexander leerde veel van koning Harald

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 16:18
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EINDHOVEN (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn bezoek aan Eindhoven woensdag kort stilgestaan bij het overlijden van zijn Noorse collega koning Harald. Hij noemde hem "een uniek persoon", een "grote vriend" en iemand van wie hij veel heeft geleerd.
"Hij leerde mij: je neemt het ambt en je verantwoordelijkheden heel serieus, maar jezelf niet. Dat is een levensles waar ik me elke dag aan houd", zei Willem-Alexander. "Ik ga hem missen, Noorwegen gaat hem missen en de wereld gaat hem missen. Ik ben intens dankbaar dat ik zo lang van zijn vriendschap heb mogen genieten."
De koning maakte tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik de Noorse koninklijke familie, met in het bijzonder koningin Sonja, en de Noorse bevolking nogmaals "veel sterkte toe te wensen met het verwerken van dit grote verlies". Ook wenste Willem-Alexander de nieuwe koning Haakon veel succes.
De Nederlandse en Noorse koninklijke familie zijn goed bevriend. De op 89-jarige leeftijd overleden koning was onder meer de peetoom van prins Friso.
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