Rechter beraadt zich over stopzetten ICE-operatie Minnesota

MINNEAPOLIS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - In Minneapolis beraadt een rechter zich over de vraag of agenten van immigratiedienst ICE uit Minneapolis moeten worden weggestuurd. De staat Minnesota wil dat de rechter een einde maakt aan de anti-immigratieoperatie van de regering. Rechter Katherine Menendez deed aan het einde van de hoorzitting nog geen uitspraak en zei ook niet wanneer ze dat doet.

Menendez toonde zich sceptisch over de mogelijkheid een einde te maken aan de inzet van federale agenten. "Niet alle crises kunnen worden opgelost met een gerechtelijk bevel", zei ze. Ze merkte ook op dat de regering "veel macht" heeft om immigratiewetten uit te voeren.

Advocaat Brian Carter betoogde namens Minnesota dat de regering "geen genoegen neemt met de rechtsstaat", maar door "geweld op straat in Minnesota willen krijgen wat ze willen".

Bewijsmateriaal

De zaak volgt nadat deze maand in Minneapolis twee mensen zijn doodgeschoten door federale agenten. Renee Good werd op 7 januari gedood door een ICE-agent. Afgelopen zaterdag werd Alex Pretti doodgeschoten door een agent van de grenswacht.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid verdedigde de schietpartij door erop te wijzen dat Pretti gewapend was. Maar op videobeelden is te zien dat hij geen wapen vasthield op het moment dat hij naar de grond werd gewerkt door een groep agenten. Vervolgens ontneemt een van hen Pretti een vuurwapen dat hij rond zijn middel bij zich droeg. Pas daarna lost een andere agent meerdere schoten op Pretti.

Later op de dag buigt een andere rechter zich over een verzoek van de staat om de regering te dwingen bewijsmateriaal van de schietpartij op Pretti te bewaren. Dat omvat onder meer beelden van bodycams die ter plaatse zijn gemaakt.