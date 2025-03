Wall Street omlaag na twee winstdagen op rij

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag omlaag. Beleggers deden het rustig aan na twee sterke hersteldagen op rij. Door de onrust rond het handelsbeleid van president Donald Trump stond Wall Street de afgelopen weken flink onder druk. Deze week wordt vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Fed woensdag het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten onveranderd zal laten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 41.719 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 5651 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,8 procent tot 17.672 punten. De graadmeters veerden maandag en vrijdag nog op, na de eerdere forse verliezen door de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog en een recessie in de VS.

Bij het rentebesluit op woensdag zullen beleggers vooral letten op signalen of de Fed voorzichtiger is geworden over de economische groei en of de beleidsmakers zich meer zorgen maken over de inflatie door het handelsbeleid van Trump. De Fed komt ook met nieuwe ramingen voor de groei. Daarnaast wordt een update gegeven van de zogeheten dot plot. Dat is een puntengrafiek waarop de renteverwachtingen van alle Fed-bestuurders voor de komende jaren worden weergegeven.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond Oekraïne in de gaten. Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zullen dinsdag praten over het beëindigen van de oorlog.

Alphabet verloor 0,7 procent. Het Google-moederbedrijf neemt cybersecurity-startup Wiz over voor 32 miljard dollar. Het is de grootste overname voor Alphabet ooit. Vorig jaar wees Wiz nog een overnamebod van 23 miljard dollar van Alphabet af omdat het bedrijf zelfstandig wilde blijven.

Tesla ging ruim 5 procent omlaag, na opnieuw een negatief analistenrapport. Dit keer verlaagden kenners van de Canadese bank RBC het koersdoel voor het aandeel door de toenemende concurrentie voor de elektrische autofabrikant. Maandag zakte Tesla al bijna 5 procent na een negatief rapport van de Japanse bank Mizuho, die waarschuwde voor lagere verkopen.

Goudmijnbedrijven als Barrick Gold, Newmont en Gold Fields stegen tot 3,5 procent, dankzij de aanhoudende opmars van de goudprijs. Het edelmetaal tikte een nieuw record aan door de onrust in het Midden-Oosten vanwege de luchtaanvallen van Israël op de Gazastrook.