Ergernis in Kamer om fouten UWV, partijen willen regie Van Hijum

DEN HAAG (ANP) - Grote ergernis in de Tweede Kamer, omdat het voor de zoveelste keer mis blijkt bij het UWV. Dinsdag bleek na onderzoek van het AD en EenVandaag dat de instantie al langer dan gedacht fouten maakt in het berekenen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Kamerleden vrezen dat de problemen bij het UWV zo groot zijn, dat ze het er over enkele weken weer over moeten hebben. Coalitiepartijen PVV en VVD willen meer actie van minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC).

Vorige week meldde het UWV zelf al problemen met het zogeheten maatmanloon. Inflatiecijfers werden verkeerd doorberekend, waardoor sommige mensen net geen uitkering kregen. Volgens het AD en EenVandaag zijn er al langer problemen met het maatmanloon, en zijn die breder dan alleen een verkeerde indexatie. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn benadeeld.

Eerder maakte het UWV ook al fouten bij de berekening van bijvoorbeeld de WIA, WW en Wajong. Dit leidde alleen al bij de WIA tot tienduizenden gedupeerden.

Opheldering

GroenLinks-PvdA wil opheldering van Van Hijum. Kamerlid Mariëtte Patijn wil een feitenoverzicht waarin staat hoelang de problemen al bekend waren bij het ministerie van Sociale Zaken. De PVV wil dat Van Hijum "de bezem" haalt door de UWV-top. Ook de VVD wil dat Van Hijum "meer regie" pakt op het dossier.

De minister zelf erkende dat hij misschien een "scherpere rol" moet spelen. Hij benadrukte wel dat hij al om de paar weken met het UWV spreekt over wat er beter moet. "Er is een serieuze aanpak nodig om de kwaliteit te verbeteren."