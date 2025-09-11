Hof schrapt belastingboete van 106 miljoen voor tabaksbedrijf BAT

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof van Amsterdam heeft een megaboete van de Belastingdienst voor tabaksfabrikant (BAT) geschrapt. Een lagere rechter oordeelde dat het bedrijf achter merken als Lucky Strike en Dunhill 106 miljoen euro moest betalen vanwege vermeend gesjoemel met de belastingaangifte. Die geldstraf is in hoger beroep vernietigd.

De Belastingdienst beschuldigde BAT ervan transacties tussen dochters in Nederland en het buitenland zo te regelen dat in Nederland te weinig belasting werd betaald. De fiscus vond onder andere dat een Nederlandse firma van BAT te weinig betaald kreeg toen licentierechten overgingen naar een onderdeel in het Verenigd Koninkrijk, waardoor de schatkist geld misliep.

In december 2023 stelde de rechtbank in Noord-Holland dat BAT daarom een boete moest betalen van ruim 106 miljoen euro. Maar het hof oordeelt nu dat de Belastingdienst niet heeft kunnen aantonen dat het bedrijf hierover opzettelijk een onjuiste aangifte heeft gedaan.