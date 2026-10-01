ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-mensenrechtenchef: mislukte executie toont wreedheid doodstraf

Samenleving
door anp
anp011026191 1
Volg ons op Google Nieuws
GENÈVE (ANP) - De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, ziet de mislukte executie van Christa Pike als een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op de doodstraf af te schaffen. Ook zouden de autoriteiten in Tennessee volgens hem niet moeten proberen Pike alsnog te executeren.
"De doodstraf heeft geen plaats in enige samenleving", staat in een verklaring van het kantoor van Türk. Volgens hem zorgen mislukte executies als deze voor een "verwerpelijke" verlenging van het mentale en fysieke lijden van terdoodveroordeelden. Ook spreekt hij zijn zorgen uit over het toenemende aantal executies in de Verenigde Staten.
De staat Tennessee heeft de uitvoeringen van executies tot nader order opgeschort. Eerder dit jaar was in die staat ook al een executie afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden om de dodelijke injectie toe te dienen.
loading

POPULAIR NIEUWS

118772534_m

Stevig fietsslot, maar toch gaat het mis: drie fouten waar dieven dankbaar gebruik van maken

ANP-557548277

Paulien Cornelisse (50) overleden

ierland verplicht gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten1684765720

Zelfs matig alcoholgebruik verhoogt kankerrisico

ANP-150583950

Eerder stoppen met werken? Dan betaal je bijna dubbel zoveel belasting tot je AOW-leeftijd

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

In België zijn lokkortingen op energie vanaf 1 oktober verboden, in Nederland krijg je je korting vaak pas na een jaar

313544013_m

Minder risico op val bij ouderen door slikken van deze vitamine

Loading