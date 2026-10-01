VN-mensenrechtenchef: mislukte executie toont wreedheid doodstraf

GENÈVE (ANP) - De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, ziet de mislukte executie van Christa Pike als een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op de doodstraf af te schaffen. Ook zouden de autoriteiten in Tennessee volgens hem niet moeten proberen Pike alsnog te executeren.

"De doodstraf heeft geen plaats in enige samenleving", staat in een verklaring van het kantoor van Türk. Volgens hem zorgen mislukte executies als deze voor een "verwerpelijke" verlenging van het mentale en fysieke lijden van terdoodveroordeelden. Ook spreekt hij zijn zorgen uit over het toenemende aantal executies in de Verenigde Staten.

De staat Tennessee heeft de uitvoeringen van executies tot nader order opgeschort. Eerder dit jaar was in die staat ook al een executie afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden om de dodelijke injectie toe te dienen.