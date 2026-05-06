Wall Street opent hoger, olieprijzen fors omlaag

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend, waarmee een vervolg werd gegeven aan de plussen van een dag eerder. Beleggers op Wall Street bleven attent op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten. De olieprijzen gingen flink omlaag door hoop op een doorbraak bij de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat er "grote vooruitgang" is geboekt richting een akkoord met Iran. Daarnaast meldde nieuwsmedium Axios op basis van bronnen dat het Witte Huis denkt dicht bij een conceptakkoord met Teheran te zijn. De olieprijzen gingen tot bijna 7 procent omlaag door de berichten over een mogelijk einde aan de oorlog en de hoop op volledige heropening van de Straat van Hormuz voor olietankers.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel een winst van 1,1 procent op 49.821 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 7319 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 25.546 punten. Op dinsdag werden nieuwe records bereikt door de S&P 500 en Nasdaq.