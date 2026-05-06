Forse stijging geboekte ritten stuwt omzet Uber

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 15:35
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Consumenten hebben fors meer ritten geboekt via Uber in het eerste kwartaal van 2026. Daarmee steeg ook de waarde van het aantal boekingen en de omzet van het bedrijf.
Het totale aantal ritten steeg van iets meer dan 3 miljard naar ruim 3,6 miljard. Onder ritten verstaat het bedrijf het aantal voltooide taxiritten en maaltijdbezorgopdrachten van consumenten. In totaal werd er voor 53,7 miljard dollar in het eerste kwartaal geboekt via het platform, een stijging van 25 procent. Dit omvat ritten, bezorgopdrachten en inkomsten van chauffeurs en winkeliers, maar exclusief fooien.
De omzet van Uber zelf steeg met 14 procent van 11,5 miljard naar 13,2 miljard dollar.
Topman Dara Khosrowshahi gaat ervan uit dat het bedrijf een goed jaar tegemoet gaat. Dit komt volgens hem vooral doordat de kernactiviteit in de Verenigde Staten verder zal versnellen.
