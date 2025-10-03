ECONOMIE
Wall Street opent iets hoger, geen banenrapport door shutdown VS

Economie
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 15:44
anp031025168 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Handelaren op Wall Street moeten het doen zonder het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat voor vrijdag op de agenda stond. Door de overheidssluiting woensdag is de publicatie uitgesteld.
Het banenrapport zou waarschijnlijk opnieuw wijzen op afkoeling van de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Eerder deze week kwam loonstrookverwerker ADP al met tegenvallende cijfers over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven, waardoor de verwachting voor meer renteverlagingen door de Federal Reserve verder werd versterkt. Vorige maand kwam de Fed nog met de eerste renteverlaging van dit jaar en waarschijnlijk wordt eind deze maand de rente opnieuw verlaagd.
De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,2 procent hoger op 46.615 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 6729 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 22.896 punten.
