Man verdacht van doden vrouw Lent had eerder een huisverbod

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 15:42
anp031025166 1
LENT (ANP) - De man (51) uit Lent die ervan wordt verdacht zijn partner te hebben doodgestoken, had recent een tijdelijk huisverbod en gedragsaanwijzing opgelegd gekregen. Dat meldt de burgemeester van Nijmegen, waar Lent onder valt. Het verbod was afgelopen toen de vrouw (45) donderdagavond werd gestoken en vrijdagochtend overleed.
Aanleiding voor het huisverbod was een incident van huiselijk geweld op 21 september tussen de man en andere gezinsleden, aldus Hubert Bruls. De burgemeester laat weten dat de man toen ook een gedragsaanwijzing kreeg. Die maatregel gold nog wel. Over wat die aanwijzing inhoudt, deelt zowel de gemeente als het Openbaar Ministerie niets.
Bij het gezin was hulpverlening betrokken, aldus Bruls. Hij spreekt van "een intens verdrietige gebeurtenis" en "dat het zover is gekomen is ontzettend tragisch".
De burgemeester kan zich "goed voorstellen dat dit emoties oproept bij anderen die vermoedens hebben van huiselijk geweld of hier zelf mee te maken hebben". Wie daar behoefte aan heeft, kan terecht bij Veilig Thuis.
