ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onstuimig weekend door storm Amy

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 15:54
anp031025169 1
HOUTEN (ANP) - Het wordt een onstuimig weekend met veel wind en buien. Uit de restanten van orkaan Humberto is een nieuwe storm ontstaan, die van de Britse MetOffice de naam Amy heeft gekregen, aldus Weeronline. Orkaan Humberto bereikte eerder deze week boven de Atlantische Oceaan windsnelheden tot 180 kilometer per uur.
Zaterdagochtend begint zacht met 14 tot 17 graden, maar al snel trekt een regenzone van west naar oost over het land. In de middag draait de wind van zuidwest naar west en neemt fors toe. Boven land waait het vrij krachtig, aan de kust hard tot stormachtig met windstoten boven de 75 kilometer per uur. Er zijn zonnige momenten, maar later op de dag trekken opnieuw buien over met kans op onweer.
Zondag verloopt iets rustiger. Er vallen nog enkele buien, afgewisseld met zon. De westenwind is matig in het binnenland en krachtig aan zee. De temperatuur ligt rond 15 graden.
loading

POPULAIR NIEUWS

128975610 m

Drie vissen om vaak te eten, drie vissen om te mijden

7202901_m

Dit pianoprobleem is na meer dan een eeuw eindelijk opgelost en je kan er beter door leren spelen

ANP-88404455

Dit is een eerste teken dat je mogelijk parkinson hebt

ANP-536201380

Zoveel verdient een zestigplusser gemiddeld in 2025

kind

Jongetje opgesloten in hondenhok: Vlaardings pleeggezin opnieuw in opspraak na gruwelijke mishandelingen

shutterstock_2593288809

Er is bijna geen relatie zo ingewikkeld als die tussen moeder en dochter

Loading