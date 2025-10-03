Onstuimig weekend door storm Amy

HOUTEN (ANP) - Het wordt een onstuimig weekend met veel wind en buien. Uit de restanten van orkaan Humberto is een nieuwe storm ontstaan, die van de Britse MetOffice de naam Amy heeft gekregen, aldus Weeronline. Orkaan Humberto bereikte eerder deze week boven de Atlantische Oceaan windsnelheden tot 180 kilometer per uur.

Zaterdagochtend begint zacht met 14 tot 17 graden, maar al snel trekt een regenzone van west naar oost over het land. In de middag draait de wind van zuidwest naar west en neemt fors toe. Boven land waait het vrij krachtig, aan de kust hard tot stormachtig met windstoten boven de 75 kilometer per uur. Er zijn zonnige momenten, maar later op de dag trekken opnieuw buien over met kans op onweer.

Zondag verloopt iets rustiger. Er vallen nog enkele buien, afgewisseld met zon. De westenwind is matig in het binnenland en krachtig aan zee. De temperatuur ligt rond 15 graden.