Wall Street opent lager na uithaal Trump richting China

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met verlies geopend, nadat Donald Trump had uitgehaald naar China. Volgens de Amerikaanse president heeft China de overeenkomst tussen beide landen geschonden over het verlagen van importheffingen. Daarmee lopen de spanningen tussen de twee landen opnieuw op.

"China heeft, misschien niet verrassend voor sommigen, de overeenkomst met ons VOLLEDIG GESCHONDEN. Dat heb je ervan als je de AARDIGE JONGEN speelt!", schreef Trump vrijdag op zijn socialemediaplatform Truth Social. Op welke manier China afspraken niet zou nakomen, gaf de president niet aan. China hanteert nu een tarief op goederen uit de VS van 10 procent en de Amerikanen heffen 30 procent op Chinese goederen.

De algehele stemming was door die nieuwe ontwikkeling negatief. De Dow-Jones opende 0,3 procent lager op 42.088 punten. De brede S&P zakte 0,3 procent op 5893 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 19.111 punten.