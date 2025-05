Amerikaanse invoer hard omlaag onder druk heffingen Trump

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse import heeft in april de sterkste afname ooit gemeten laten zien, onder druk van de importheffingen van president Donald Trump. Daardoor slonk het handelstekort van de Verenigde Staten flink, komt naar voren uit vrijdag vrijgekomen voorlopige cijfers van het Amerikaanse Census Bureau.

Een handelstekort treedt op wanneer de waarde van de import van een land hoger is dan de waarde van de export. Trump ziet het handelstekort van de VS in goederen als groot nadeel en wil met zijn importheffingen weer productie naar de VS halen.

Doordat Trumps heffingen importen duurder en daarmee minder aantrekkelijk maakten, zakte de invoer in april met 19,8 procent. De export steeg juist met 3,4 procent. Het voorlopige handelstekort in goederen kromp naar 87,6 miljard dollar, van 162,3 miljard dollar in de voorgaande maand.