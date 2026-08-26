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Wall Street opent lager, Nvidia daalt in aanloop naar cijfers

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 15:41
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine minnen geopend. Beleggers op Wall Street zijn vooral in afwachting van de kwartaalcijfers van AI-chipconcern Nvidia die na het slot van de handel worden gepubliceerd. Daarnaast ging de aandacht uit naar een belangrijk cijfer over de Amerikaanse inflatie.
Nvidia daalde in de vroege handel 0,4 procent. Nvidia is de belangrijkste ontwikkelaar van AI-chips en het waardevolste bedrijf ter wereld, met een marktwaarde van meer dan 5 biljoen dollar. De resultaten van Nvidia worden op de financiële markten gezien als graadmeter voor de bredere AI-sector waarin enorme investeringen worden gedaan door techbedrijven in toepassingen rond kunstmatige intelligentie. Op dinsdag gingen de Amerikaanse chipfondsen nog met winsten de handel uit.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 53.523 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 7671 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 26.132 punten. Een dag eerder werden winsten tot 0,7 procent op de koersenborden gezet.
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