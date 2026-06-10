ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street opent licht lager, olieprijzen omhoog

Economie
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 15:54
anp100626161 1
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag licht lager geopend. Dinsdag waren de aandelenmarkten in New York ook al overwegend met verliezen de handel uitgegaan. Nieuwe spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten houden beleggers bezig.
Met de oplopende spanningen in het Midden-Oosten stegen ook de olieprijzen weer. De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat Iran de "prijs moet betalen" wegens het uitblijven van een vredesdeal. Brentolie werd 1 procent duurder en kostte 92,32 dollar per vat. Amerikaanse olie steeg 1,3 procent in prijs tot 89,38 dollar per vat.
De Dow-Jonesindex verloor in de vroege handel 0,3 procent tot 50.710 punten en de brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 7378 punten. De technologiebeurs Nasdaq noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 25.673 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2181186405

Dit is wat de gemiddelde Nederlander per maand aan pensioen ontvangt

ANP-534114991

Kans dat AMOC instort groter dan gedacht: 'Prognose: eeuwen kutweer in Europa'

anp100626074 1

El Niño is begonnen: 'Gevolgen zullen groot zijn'

109219963-15887175-The_alleged_attacker_a_30_year_old_Sudanese_man_was_arrested_on_-a-9_1781050892044

Soedanese asielzoeker probeert Ier te onthoofden. Zware rellen in Belfast het resultaat.

ANP-454545172

VVD-jongeren willen radicaal hervormen: weg met AOW en hypotheekrenteaftrek

verkocht_amsterdam_gracht

Kantelpunt op de huizenmarkt: Rabobank verwacht dit jaar geen stijging meer — moet je nu kopen of juist wachten?

Loading