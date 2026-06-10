Slechts één op de tien Europeanen ziet de VS nog als bondgenoot

Het vertrouwen van Europeanen in de Verenigde Staten is in iets meer dan een jaar tijd ineengestort. Volgens een nieuwe, grootschalige studie van de denktank European Council on Foreign Relations (ECFR) beschouwt nog maar 11 procent van de Europeanen de VS als bondgenoot. Vlak na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in november 2024 was dat nog 22 procent. Voor het onderzoek werden in vijftien Europese landen ruim 19.000 mensen ondervraagd over buitenlands en veiligheidsbeleid.

Ongeveer een kwart van de respondenten ziet Washington inmiddels als rivaal of zelfs als vijand. Aanleiding zijn onder meer Trumps dreigement om Groenland te annexeren en de Amerikaanse aanval op Iran zonder duidelijke strategie. Een meerderheid betwijfelt of de VS hun land bij een aanval militair te hulp zouden schieten.

Die externe druk drijft Europese landen juist dichter naar elkaar toe. In vrijwel alle onderzochte landen verwacht een meerderheid wél militaire steun van andere Europese staten — opvallend genoeg ook onder kiezers van eurosceptische partijen zoals Rassemblement National, Fratelli d'Italia en de PVV . Bijna de helft van de ondervraagden steunt nu zelfs gezamenlijke Europese schulden om hogere defensie-uitgaven te financieren — een taboe dat regeringspartijen in onder meer Duitsland en Nederland tot voor kort fel bestreden.

Ook tegenover Rusland blijft de afstand groot: 44 procent vindt een terugkeer naar Russische energie een (zeer) slecht idee, tegen 27 procent voorstanders. Maar wie hoopt dat alles weer goed komt ná Trump, krijgt nuchtere tegenwind. Leonard Schütte, International Security Fellow aan Harvard , waarschuwt in WELT: "Binnen de bevolking bestaat nog steeds het verlangen om terug te keren naar de oude trans-Atlantische verhoudingen. Maar dat zal niet gebeuren."

Misschien is dit het moment waarop Europa eindelijk leert om, net als Kevin uit Home Alone, alleen thuis te zijn — en zichzelf te verdedigen.