Wall Street opent met winst, chipbedrijven bij stijgers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst begonnen na het wisselende slot een dag eerder. De chipbedrijven op Wall Street stonden bij de winnaars in navolging van de cijfers van chipmachinefabrikant ASML. Verder was er weer aandacht voor kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken Bank of America en Morgan Stanley.

ASML haalde in het afgelopen kwartaal meer orders binnen dan verwacht en op de Amsterdamse beurs ging het bedrijf uit Veldhoven flink omhoog. Dat wakkerde de kooplust voor chipaandelen bij beleggers in New York aan. Zo stegen chipfondsen als Nvidia, Intel, Advanced Micro Devices (AMD), NXP Semiconductors en Micron Technology tot 2,4 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,4 procent in de plus op 46.448 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 6691 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 22.728 punten.