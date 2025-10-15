ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amsterdammer (39) aangehouden voor mensenhandel

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 15:27
anp151025133 1
AMSTERDAM (ANP) - Een 39-jarige Amsterdammer is aangehouden voor mensenhandel, mensensmokkel en witwassen. Hij werd dinsdag opgepakt in een wooncomplex aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam Nieuw-West.
Bij een controle in een woning van de man in Amsterdam trof de politie twee Colombiaanse vrouwen van 26 en 35 jaar aan die daar als sekswerker werkten. Er zijn telefoons, gegevensdragers en administratie in beslag genomen. De aanhouding gebeurde door de Rotterdamse politie, in samenwerking met collega's uit Amsterdam en Almere.
De man kwam in mei in beeld bij het Rotterdamse Team Mensenhandel en Mensensmokkel, na een controle van enkele panden in Rotterdam. Behalve in Rotterdam bleek hij ook woonruimte in Amsterdam en Almere te beheren. Daar werden vrouwen uit voornamelijk Oost-Europa en Zuid-Amerika aangetroffen, die daar geld verdienden als sekswerker.
Behalve een woning en bedrijfsruimte in Amsterdam werd ook in Almere een woning doorzocht. Hier bleken geen sekswerkers te zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

27884117_m

Dit simpele vetzuur kan misschien je gezichtsvermogen herstellen

G3RvlqRW8AAvSWI

Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

ANP-308125165 (1)

De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen

ANP-482217398

Man die met fakkel voor deur Kaag stond weigert cel in te gaan

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

shutterstock_1950836218

Hoe weet je of bevroren brood nog goed is?

Loading