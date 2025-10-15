Amsterdammer (39) aangehouden voor mensenhandel

AMSTERDAM (ANP) - Een 39-jarige Amsterdammer is aangehouden voor mensenhandel, mensensmokkel en witwassen. Hij werd dinsdag opgepakt in een wooncomplex aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam Nieuw-West.

Bij een controle in een woning van de man in Amsterdam trof de politie twee Colombiaanse vrouwen van 26 en 35 jaar aan die daar als sekswerker werkten. Er zijn telefoons, gegevensdragers en administratie in beslag genomen. De aanhouding gebeurde door de Rotterdamse politie, in samenwerking met collega's uit Amsterdam en Almere.

De man kwam in mei in beeld bij het Rotterdamse Team Mensenhandel en Mensensmokkel, na een controle van enkele panden in Rotterdam. Behalve in Rotterdam bleek hij ook woonruimte in Amsterdam en Almere te beheren. Daar werden vrouwen uit voornamelijk Oost-Europa en Zuid-Amerika aangetroffen, die daar geld verdienden als sekswerker.

Behalve een woning en bedrijfsruimte in Amsterdam werd ook in Almere een woning doorzocht. Hier bleken geen sekswerkers te zijn.