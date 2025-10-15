UvA onderzoekt opzeggen van lopende samenwerkingen met Israël

AMSTERDAM (ANP) - De Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoekt of het juridisch mogelijk is om lopende samenwerkingsprojecten waaraan wetenschappers uit Israël deelnemen op te zeggen. "We hebben met afschuw geconstateerd dat er steeds meer (wetenschappelijk) bewijs is dat er sprake is van een genocide in Gaza", legt de universiteit uit.

Hoewel Israëlische universiteiten niet direct verantwoordelijk zijn voor het handelen van hun regering, zijn ze wel "nauw verbonden met de overheid", overweegt het College van Bestuur. Daardoor kan "niet volledig worden uitgesloten dat samenwerkingsprojecten direct of indirect bijdragen aan schendingen van mensenrechten".

De universiteit besloot eerder al geen nieuwe samenwerkingen met Israël aan te gaan. De UvA noemt het wel belangrijk om contacten met individuele studenten en onderzoekers te behouden. "Zij vertolken ook vaak een kritische stem tegen de daden van de Israëlische regering en we willen hen niet afsluiten van de rest van de wereld."