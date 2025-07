Wall Street opent terughoudend, banken stijgen licht na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag terughoudend geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street ging opnieuw uit naar de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken waaronder Goldman Sachs en Bank of America, na de resultaten van onder meer JPMorgan Chase en Citigroup een dag eerder.

De bekende zakenbank Goldman Sachs ging 0,2 procent vooruit en Bank of America werd 0,5 procent hoger gezet. Citigroup daalde wel met 0,8 procent, nadat de koers een dag eerder nog naar het hoogste niveau sinds de financiële crisis van 2008 was gestegen.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,2 procent hoger op 44.121 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 6251 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won een fractie tot 20.680 punten.

Beleggers volgden verder de ontwikkelingen aan het handelsfront. Zo dreigde president Donald Trump eind deze maand importheffingen op te leggen op farmaceutische producten van buiten de Verenigde Staten. Ook zei hij dat binnenkort mogelijk heffingen op halfgeleiders volgen. Trump zei niet hoe hoog die heffingen kunnen worden. Mogelijk vallen ze samen met de hogere importheffingen die op 1 augustus dreigen in te gaan voor veel handelspartners van de VS.

Daarnaast ging de aandacht uit naar de Amerikaanse producentenprijzen in juni. Die namen op jaarbasis minder sterk toe dan verwacht. Handelaren letten op de prijzen die Amerikaanse producenten voor hun goederen vragen vanwege de impact van de importheffingen. Daardoor kunnen geïmporteerde goederen en grondstoffen duurder worden voor Amerikaanse fabrikanten, wat weer wordt doorberekend in de afzetprijzen.

Farmaceutisch concern Johnson & Johnson (J&J) opende eveneens de boeken. Daarbij stelde J&J de verwachtingen voor de omzet en winst in het hele jaar naar boven bij. Het aandeel won 4,1 procent.

Verder kwam kort voor opening nog een cijfer over de industriële productie in de VS, dat beter uitviel dan gedacht. Later op de dag publiceert de Federal Reserve nog zijn Beige Book. Dat rapport van de centrale bank biedt inzage in de staat van de Amerikaanse economie.