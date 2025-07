Volleyballers verliezen in Nations League nipt van Oekraïne

LJUBLJANA (ANP) - De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League voor de zevende achtereenvolgende keer verloren. In Ljubljana was Oekraïne nipt te sterk voor het team van bondscoach Joel Banks: 3-2 (25-21 20-25 20-25 26-24 15-13).

Met één zege uit negen duels staat Nederland op de zeventiende en voorlaatste plaats. Alleen Servië, dat achttiende staat, wist tot dusverre ook pas één keer te winnen. De nummer 18 degradeert uit de Nations League. Oranje moet nog drie duels spelen, tegen Slovenië, Canada en Italië.

Tom Koops was met 27 punten de best scorende speler aan de kant van Nederland, gevolgd door Michiel Ahyi met 21 punten.