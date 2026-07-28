Haven van Deventer vanaf zaterdag dicht om laag waterpeil

DEVENTER (ANP) - De haven van Deventer is vanaf zaterdag voor onbepaalde tijd dicht. De gemeente heeft aangekondigd dat de sluis dan niet meer opengaat, omdat de waterstand in de IJssel naar verwachting onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze voorlopig vast in Deventer.

Acht jaar geleden moest de gemeente de haven ook sluiten door de lage waterstand in de IJssel. Enkele binnenvaartschepen die niet op tijd weg waren, zaten toen weken vast.

"We hebben ons te houden aan een vergunning van het waterschap", aldus een woordvoerder. Daarin staat dat de sluis niet meer open mag als de waterstand in de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP is. Het verschil met het waterpeil in de haven wordt dan zo groot dat de sluisdeuren onder de druk zouden kunnen bezwijken. "Het gesloten houden van de sluis is in de huidige situatie de veiligste oplossing." In de Deventer haven is het waterpeil 4,70 meter boven NAP, daarbuiten op de IJssel nu 0,65 meter.