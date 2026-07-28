ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Haven van Deventer vanaf zaterdag dicht om laag waterpeil

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 15:40
anp280726153 1
DEVENTER (ANP) - De haven van Deventer is vanaf zaterdag voor onbepaalde tijd dicht. De gemeente heeft aangekondigd dat de sluis dan niet meer opengaat, omdat de waterstand in de IJssel naar verwachting onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten vrijdagavond de binnenhaven hebben verlaten, anders zitten ze voorlopig vast in Deventer.
Acht jaar geleden moest de gemeente de haven ook sluiten door de lage waterstand in de IJssel. Enkele binnenvaartschepen die niet op tijd weg waren, zaten toen weken vast.
"We hebben ons te houden aan een vergunning van het waterschap", aldus een woordvoerder. Daarin staat dat de sluis niet meer open mag als de waterstand in de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP is. Het verschil met het waterpeil in de haven wordt dan zo groot dat de sluisdeuren onder de druk zouden kunnen bezwijken. "Het gesloten houden van de sluis is in de huidige situatie de veiligste oplossing." In de Deventer haven is het waterpeil 4,70 meter boven NAP, daarbuiten op de IJssel nu 0,65 meter.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1963112041

Waarom je bluetooth op je smartphone moet uitzetten

a658367e-47b2-4e30-a08a-47f837df3d30

Je kat maakt je wakker: gedragsbiologie, geen liefdesverklaring

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

anp270726152 1

Pathé komt in nacht en ochtend met extra vertoningen The Odyssey

anp280726080 1

Zware aardbeving treft zuiden Japan

9996_milieusticker-frankrijk

Zonder deze sticker op je voorruit riskeer je een boete tot €200 in je vakantieland — en in Madrid mag je de stad niet eens meer in

Loading