Wall Street opent vrijwel vlak op tweede kerstdag

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine koersuitslagen begonnen. Wall Street is op tweede kerstdag in tegenstelling tot de Europese beurzen wel gewoon geopend voor de beurshandel, al zal die naar verwachting erg rustig verlopen omdat veel handelaren vrij zijn. De hoeveelheid aandelen die worden verhandeld, ligt doorgaans een stuk lager dan normaal.

Op woensdag was er een halve handelsdag in New York. De Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 sloten toen op nieuwe recordniveaus. Op eerste kerstdag werd niet gehandeld in New York.

De Dow noteerde kort na aanvang nagenoeg onveranderd op 48.721 punten en de S&P 500 steeg licht tot 6935 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 23.644 punten. De hoofdgraadmeters liggen op koers voor winsten van meer dan 1 procent over de gehele kerstweek.