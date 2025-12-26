FT: bedrijfsfusies en overnames 4,5 biljoen dollar waard in 2025

LONDEN (ANP) - De wereldwijde markt voor bedrijfsfusies en overnames is dit jaar gestegen naar een totale waarde van 4,5 biljoen dollar, oftewel 4500 miljard dollar. Dat meldt zakenkrant Financial Times die zich baseert op cijfers van het Britse beursbedrijf LSE. Dat is het hoogste niveau sinds 2021 en een waardestijging van bijna 50 procent vergeleken met vorig jaar.

De markt voor fusies en overnames werd onder meer gesteund door de stijgende aandelenbeurzen en financiering die ruim voorhanden is. Er waren 68 transacties die groter waren dan 10 miljard dollar. In de Verenigde Staten waren de meeste deals met een gezamenlijke waarde van 2,3 biljoen dollar.

De grootste deals waren de overname van Warner Bros. Discovery door Netflix van bijna 83 miljard dollar en de overname van de Amerikaanse spoorvrachtvervoerder Norfolk Southern door Union Pacific van 85 miljard dollar. Daarnaast was er nog de overname van gamesbedrijf Electronic Arts (EA) door een groep investeerders ter waarde van 55 miljard dollar.