Wall Street overwegend lager na onzekerheid onderhandelingen Iran

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn donderdag overwegend lager geopend, na de koerswinsten een dag eerder. Tegenstrijdige berichten over de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is Iran wanhopig op zoek naar een akkoord om de gevechten te beëindigen. Hij sprak daarmee de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken tegen. Die zei dat Teheran geen intentie had om gesprekken te voeren met de VS om het conflict te beëindigen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening licht hoger op 46.502 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 6568 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 21.793 punten. De beursgraadmeters sloten woensdag nog tot 0,8 procent hoger door optimisme over een mogelijk einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.

De olieprijzen gingen omhoog na de daling een dag eerder. Een vat Brentolie kostte 2,7 procent meer op 105,02 dollar. Amerikaanse olie steeg 3,1 procent in prijs tot 93,08 dollar per vat.

Snapchat

Fabrikanten van geheugenchips stonden onder druk na de onthulling van Google's nieuwe AI-model. Dat model zou volgens het bedrijf de hoeveelheid geheugen die nodig is om grote taalmodellen uit te voeren kunnen verminderen. SanDisk, Micron Technology en Western Digital zakten tot 5 procent.

Olaplex Holdings steeg 51 procent. Het Duitse chemie- en verzorgingsmiddelenconcern Henkel, bekend van merken als Persil en Schwarzkopf, neemt het Amerikaanse haarverzorgingsmerk over voor 1,4 miljard dollar.

Snapchat-eigenaar Snap verloor 1 procent. De Europese Commissie is een onderzoek naar Snapchat begonnen. Volgens Brussel heeft het socialemediaplatform mogelijk de regels geschonden door minderjarigen bloot te stellen aan pogingen tot grooming (online kinderlokken), rekrutering voor criminele doeleinden en informatie over de verkoop van vapes en alcohol.