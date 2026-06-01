Wall Street scherpt recordstanden verder aan, Nvidia bij stijgers

Economie
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 22:18
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag opnieuw met winsten de handelsdag uitgegaan. Daarmee zijn de recordstanden op Wall Street verder aangescherpt. Nvidia hoorde bij de stijgers met een plus van 6,3 procent, na de aankondiging van een nieuwe chip voor pc's door de grootste verkoper van AI-chips ter wereld.
In navolging van het Nvidia-nieuws klommen computerfabrikanten Dell en HP 10,7 en 8,5 procent. Nvidia voert daarnaast met de uitbreiding naar chips voor pc's de concurrentiestrijd op met pc-chipfabrikanten zoals Intel (min 4,7 procent).
De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 51.078,88 punten. De brede S&P 500-index won 0,3 procent tot 7599,96 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,4 procent tot 27.086,81 punten. In mei lieten de Amerikaanse beurzen al stevige koerswinsten zien door het aanhoudende optimisme over de opkomst van AI en de hoop op een spoedig einde van de oorlog in het Midden-Oosten.
