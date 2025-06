Wall Street schudt angst voor escalatie Midden-Oosten van zich af

NEW YORK (ANP) - Wall Street ging maandag twijfelend van start, maar eindigde stevig in de plus. Beleggers beschouwden de Iraanse vergeldingsaanval op een Amerikaanse basis in Qatar als beperkt van aard en economisch irrelevant. De koersen gingen omhoog nadat Qatar had gemeld dat het de Iraanse aanvallen had onderschept zonder slachtoffers. Hierdoor gingen de olieprijzen, die de laatste tijd hard opliepen, scherp omlaag.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 42.581,78 punten. De S&P 500 won 1 procent op 6025,17 punten en de techgraadmeter Nasdaq klom 0,9 procent tot 19.630,98 punten.

Tesla viel op met een ruim 8 procent hogere koers. De producent van elektrische auto's heeft zondag in de Texaanse stad Austin een kleine groep zelfrijdende taxi's ingezet die betalende passagiers oppikten. Topman Elon Musk kondigde de lancering van de zogenoemde robotaxi aan en influencers plaatsten video's van hun eerste ritten op sociale media.

De olieprijzen stonden extra onder druk door opmerkingen van president Donald Trump. Hij eiste maandag dat "iedereen" de olieprijzen laag houdt, anders zou men volgens hem "de vijand in de kaart spelen", nu het conflict in het Midden-Oosten oplaait.

Een vat Amerikaanse olie kostte 6,8 procent minder op 68,83 dollar. Brent dook eenzelfde percentage omlaag tot 71,81 dollar. Olieconcerns gingen aanvankelijk omhoog, maar eindigden lager. Zo verloor Chevron 1,8 procent en zakte Exxon Mobil 2,6 procent.

Defensiebedrijven moesten een deel van de openingswinsten door de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten bij het slot weer inleveren. Lockheed Martin, producent van bijvoorbeeld de F-35 en Patriot-luchtafweerraketten, steeg 0,4 procent. Northrop Grumman, bouwer van onder meer de B2-bommenwerper, steeg eveneens 0,4 procent.