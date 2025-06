Landen Midden-Oosten heropenen luchtruim

KOEWEIT-STAD (ANP/AFP/RTR) - Landen in het Midden-Oosten heropenen hun luchtruim, enkele uren na een afgeslagen Iraanse aanval op een Amerikaanse militaire basis in Qatar. De autoriteiten van Qatar, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Irak hadden uit voorzorg hun luchtruim gesloten of reageerden op de Iraanse vergeldingsaanval.

In Dubai is de luchthaven weer in bedrijf na een korte onderbreking. Een Amerikaanse oproep aan zijn onderdanen in Qatar om een schuilplek te zoeken is inmiddels ingetrokken. De ambassade gaat dinsdag weer open.

De Iraanse aanval met meerdere raketten gold als wraak voor de Amerikaanse aanvallen afgelopen weekend op Iraanse atoominstallaties.