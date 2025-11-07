Rechters Brazilië bevestigen celstraf oud-president Bolsonaro

BRASILIA (ANP/AFP) - Braziliaanse opperrechters gaan het bezwaar van ex-president Bolsonaro tegen zijn celstraf verwerpen. Volgens ingewijden stemde een meerderheid van de betrokken rechters van het Hooggerechtshof voor het afwijzen van het beroep. Over een week is de officiële bekendmaking.

De voormalige president (2019-2022) is veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag.

De advocaten van Bolsonaro beweren dat er "dubbelzinnigheden, onvolledigheden en tegenstrijdigheden" zitten in een eerdere uitspraak van het Hooggerechtshof, waarin hij schuldig werd bevonden aan de poging om president Lula da Silva af te zetten.

De rechtse Bolsonaro kan pas worden vastgezet als alle mogelijke rechtsmiddelen zijn uitgeput. De 70-jarige staat onder huisarrest.