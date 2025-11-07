ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechters Brazilië bevestigen celstraf oud-president Bolsonaro

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 22:42
anp071125196 1
BRASILIA (ANP/AFP) - Braziliaanse opperrechters gaan het bezwaar van ex-president Bolsonaro tegen zijn celstraf verwerpen. Volgens ingewijden stemde een meerderheid van de betrokken rechters van het Hooggerechtshof voor het afwijzen van het beroep. Over een week is de officiële bekendmaking.
De voormalige president (2019-2022) is veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag.
De advocaten van Bolsonaro beweren dat er "dubbelzinnigheden, onvolledigheden en tegenstrijdigheden" zitten in een eerdere uitspraak van het Hooggerechtshof, waarin hij schuldig werd bevonden aan de poging om president Lula da Silva af te zetten.
De rechtse Bolsonaro kan pas worden vastgezet als alle mogelijke rechtsmiddelen zijn uitgeput. De 70-jarige staat onder huisarrest.
loading

POPULAIR NIEUWS

85783069 l

Zes dingen die je moet doen om jezelf niet langer naar beneden te halen

shutterstock_1330807310

Drie symptomen verschijnen 24 uur voor de dood

86190278_m

Mensen die dit populaire slaapmiddel slikken, hebben een veel grotere kans op hartfalen

101712151_m

Gaatjes voorgoed verleden tijd? Nieuwe gel laat tandglazuur vanzelf herstellen

ANP-462516832

Vader en zoon (15) overleden na meer dan honderd wespensteken tijdens ziplinen in Laos

anp071125099 1

Kiesraad: dit is de officiële verkiezingsuitslag

Loading