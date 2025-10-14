Wall Street sluit gemengd na handelsdreiging Trump tegen China

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag weinig beweging zien. Beleggers schrokken van een bericht van de Amerikaanse Donald Trump op Truth Social, waarin hij uithaalde naar China. Hij dreigde met nieuwe handelsmaatregelen tegen China, omdat het land in zijn ogen te weinig Amerikaanse sojabonen koopt.

"Ik geloof dat China's keuze om onze sojabonen niet te kopen, en daarmee moeilijkheden te veroorzaken voor onze sojaboeren, een economisch vijandige daad is", stelde hij. "We overwegen om onze zakelijke relaties met China op het gebied van bakolie en andere handelselementen te beëindigen als vergelding. We kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk zelf bakolie produceren, we hoeven het niet van China te kopen."

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 46.270,46 punten. De brede S&P 500-index eindigde 0,2 procent lager naar 6644,31 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,8 procent tot 22.521,70 punten.

Verder keken beleggers naar de kwartaalresultaten van de Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Goldman Sachs. JPMorgan Chase zakte 1,1 procent. De grootste bank van de Verenigde Staten verdiende meer met bijvoorbeeld zakenbankieren, vermogensbeheer en de handel in aandelen en obligaties. Volgens JPMorgan-topman Jamie Dimon blijft de Amerikaanse economie over het algemeen weerbaar, hoewel er tekenen zijn van een afzwakkende arbeidsmarkt.

Bij de bekende Wall Street-zakenbank Goldman Sachs werd meer verdiend met het adviseren van fusies en overnames, het begeleiden van beursgangen en met de handel in aandelen en obligaties. Het aandeel daalde desondanks 2 procent. Wells Fargo won 7,2 procent.

General Motors (GM) steeg 2,8 procent, na een verlies van 1,4 procent tijdens de vroege handel. Het autoconcern achter merken als Chevrolet, Cadillac en GMC waarschuwde dat de kwartaalcijfers, die volgende week naar buiten komen, worden gedrukt door een last van 1,6 miljard dollar. Dat komt doordat de plannen voor elektrische auto's niet verlopen zoals verwacht.

Verder reageerden beleggers op een toespraak van Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve. Hij suggereerde dat de Amerikaanse centrale bank dicht bij het punt komt waarop de Fed stopt met het verkleinen van de obligatieportefeuille. Ook suggereerde hij dat de Fed op koers ligt om de rentetarieven in de VS deze maand nogmaals te verlagen met een kwart procentpunt.