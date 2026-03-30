Ameland telt alle stemmen opnieuw om één stem

BALLUM (ANP) - Waddeneiland Ameland gaat alle stemmen die bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgebracht opnieuw tellen. Dat komt door één stem. Op het stembureau in het gemeentehuis in Ballum zijn overdag 354 stempassen ingeleverd, maar 's avonds zijn er 355 stemmen geteld.

De lokale partij A82 heeft om de hertelling gevraagd. Een meerderheid in de gemeenteraad stemde daar maandagavond mee in. De partij stelt dat de VVD 150 stemmen had gekregen, net genoeg om met een restzetel alsnog in de raad te komen. Bij 149 stemmen zou de VVD niet in de raad zijn gekomen en zou die zetel naar A82 zijn gegaan, aldus die partij.

In een verklaring zegt burgemeester Tytsy Willemsma: "Op Ameland kan één stem bepalend zijn voor wel of geen zetel in de raad. Dus alle begrip voor de raad, om geen twijfel over de uitslag te laten bestaan en de twijfel vier jaar onderdeel van de politiek te laten zijn."

Hertelling

Op de dag na de verkiezingen waren de stemmen van dat ene stembureau al herteld. Ook daaruit kwam naar voren dat er 354 stempassen waren ingeleverd en 355 stemmen zijn uitgebracht.

De hertelling is dinsdag om 9.00 uur. De uitslag wordt om 14.00 uur vastgesteld. Op Ameland hebben ruim 2200 inwoners een stem uitgebracht.