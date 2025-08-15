ECONOMIE
Trump en Poetin beginnen aan top over uitweg Oekraïne-oorlog

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 22:47
ANCHORAGE (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin zijn begonnen aan hun top die een uitweg moet bieden uit de oorlog in Oekraïne. Naar het topoverleg is met spanning en soms met angst uitgekeken door Oekraïne en zijn Europese bondgenoten.
Trump en Poetin spreken elkaar op de luchtmachtbasis Elmendorf-Richardson in Anchorage in Alaska. De noordelijke Amerikaanse staat is slechts door een zeestraat van Rusland gescheiden.
Het is voor het eerst sinds Rusland drieënhalf jaar geleden Oekraïne binnenviel dat Poetin voet zet op westerse bodem. De VS hebben de sanctieregels tijdelijk aangepast om het bezoek mogelijk te maken.
Trump wil Poetin bewegen tot een staakt-het-vuren, waarop ook Oekraïne aandringt. Rusland stelt tot dusver allerlei voorwaarden aan zo'n bestand.
De presidenten zouden aanvankelijk beginnen met een onderonsje, met alleen tolken erbij. Maar op het laatste moment is afgesproken dat ze beiden twee delegatieleden meenemen.
