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Wall Street sluit hoger dankzij optimisme over AI

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geëindigd. Een opleving bij techbedrijven door het teruggekeerde enthousiasme rond de handel in AI zorgde voor een stijging van de aandelenkoersen. Zo won datacenterbedrijf CoreWeave bijna 25 procent na beter dan verwachte resultaten.
CoreWeave, dat een belangrijke klant van Nvidia is, boekte afgelopen kwartaal opnieuw een recordomzet en verhoogde de omzetverwachting voor het hele jaar. CoreWeave verloor de afgelopen maand nog ruim 40 procent van zijn beurswaarde door zorgen over de hoge financieringslasten van het bedrijf, dat flink investeert in AI-infrastructuur.
Techgraadmeter Nasdaq eindigde 1,6 procent hoger tot 25.466,19 punten. De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger naar 52.486,49 punten. De brede S&P 500-index kreeg er 1,3 procent bij op 7619,38 punten.
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