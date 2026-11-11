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Russische ambassadeur in VS op 66-jarige leeftijd overleden

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Russische ambassadeur in Washington, Aleksandr Dartsjiëv, is woensdag plots komen te overlijden, meldt staatspersbureau Tass op gezag van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dartsjiëv was 66 jaar. Een doodsoorzaak wordt niet genoemd.
Volgens bronnen die CNN sprak, zou Dartsjiëv zijn teruggekeerd naar Moskou voor behandeling voor een langdurige ziekte waaraan hij leed. Onduidelijk is of hij ook in Moskou is overleden, en welke aandoening dit betrof. De woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, meldde woensdag eveneens dat Dartsjiëv langdurig ziek was. In die verklaring betuigt het ministerie steun aan zijn nabestaanden en wordt Dartsjiëv omschreven als een "buitengewoon professioneel" diplomaat.
Dartsjiëv bekleedde de hoge diplomatieke post in de Amerikaanse hoofdstad sinds 2025, nadat hij zich had opgewerkt vanuit diverse diplomatieke functies, onder meer binnen de ambassade waar hij later de ambassadeur voor zou worden. Hij gold als zeer ervaren in de betrekkingen met de Verenigde Staten, en leidde eerder meerdere onderhandelingen met de Amerikanen. Van 2014 tot 2021 was hij ambassadeur in Canada.
In 2018 kreeg Dartsjiëv de Russian Federation Presidential Certificate of Honour uitgereikt, een hoge Russische civiele onderscheiding, voor zijn verdiensten voor de Russische samenleving.
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