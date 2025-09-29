ECONOMIE
Wall Street sluit hoger in afwachting van dreigende shutdown

Economie
door anp
maandag, 29 september 2025 om 22:28
anp290925166 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger geëindigd. Beleggers hielden een dreigende shutdown van de Amerikaanse overheid in de gaten. De publicatie van belangrijke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt kan dan vertraging oplopen. Die data geven aanwijzingen over hoe snel de Federal Reserve de rente zal verlagen. Zo staan vrijdag cijfers over de banengroei op de planning.
President Donald Trump ontmoet maandag Democratische en Republikeinse leiders om een ​​overheidssluiting te voorkomen. Ze praten over een wetsvoorstel dat de overheid tot half november moet financieren en voor 1 oktober moet worden aangenomen. Democraten eisen verlenging van zorgsubsidies en terugdraaiing van bezuinigingen op de zorg die eerder dit jaar werden ingevoerd met Trumps grote uitgavenwet.
De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 46.316,07 punten. De brede S&P 500-index klom 0,3 procent naar 6661,21 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 22.591,16 punten.
