Van Weel positief over plan van Trump voor Gaza

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) is positief over het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om een einde te maken aan de oorlog in Gaza. "Er is nu iets van een lichtpuntje. Niet alleen naar een staakt-het-vuren, maar ook naar een duurzaam einde van het conflict in Gaza en een snelle toelating van ongelimiteerde humanitaire hulp. Dat is fantastisch."

Het is wel nog afwachten wat Hamas ervan vindt, zegt hij. Die groepering heeft nog niet gereageerd op het voorstel.

Van Weel vindt het positief dat het plan is omarmd door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en ook op "behoorlijk wat steun" kan rekenen van landen in de regio. "Het bijzondere van dit plan is dat het niet alleen maar zegt: we hebben een staakt-het-vuren en daarna zien we wel. Hier ligt echt een perspectief. Wat gaan we nu doen met dat stuk Gaza, met de bevolking daar."