Wall Street sluit hoger na ontslag Fed-bestuurder door Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met plussen geëindigd na een terughoudend begin van de handelssessie. Beleggers verwerkten het ontslag van Fed-bestuurder Lisa Cook door Donald Trump. De Amerikaanse president beschuldigt haar van hypotheekfraude. De stap wordt gezien als een aanval op de onafhankelijkheid van de Federal Reserve.

Cook werd in 2022 aangesteld door de toenmalige president Joe Biden. Het ontslag van Cook zou Trump een nieuwe kans geven om een positie in het Fed-bestuur in te vullen en de besluiten van de centrale bank te beïnvloeden. Cook stapt niet op en vecht het besluit aan. Haar advocaat wil dat via een gang naar de rechter doen, kondigde hij dinsdag aan. De Fed heeft aangegeven zich te houden aan de uitspraak die uit de procedure volgt.

Voor de geloofwaardigheid van het beleid van een centrale bank is het van belang dat bestuurders beslissingen over het monetaire beleid, zoals rentetarieven, kunnen nemen onafhankelijk van politieke invloed.

Crypto

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 45.418,07 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 6465,94 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 21.544,27 punten.

Trump Media & Technology steeg 5,2 procent. Het mediabedrijf achter het sociale mediaplatform Truth Social van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een samenwerking aangekondigd met cryptohandelsplatform Crypto.com. Trump Media gaat onder meer een beloningssysteem op Truth Social en streamingplatform Truth+ lanceren, gekoppeld aan een digitale wallet van Crypto.com.

AT&T daalde 0,6 procent. Het telecomconcern gaat voor ongeveer 23 miljard dollar aan frequentielicenties kopen van EchoStar om zo zijn netwerk in de VS uit te breiden. Federale toezichthouders hadden EchoStar eerder onder druk gezet om een deel van zijn frequenties te verkopen, omdat het bedrijf had nagelaten die in gebruik te nemen. EchoStar maakte een koerssprong van ruim 70 procent.