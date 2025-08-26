ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amsterdamse gevels kleuren oranje in strijd tegen vrouwengeweld

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 22:41
anp260825194 1
AMSTERDAM (ANP) - De gevels van tientallen panden in Amsterdam zijn rond 22.00 uur oranje verlicht. Onder meer diverse nachtclubs, kroegen, culturele instellingen, het stadhuis, Amsterdam Centraal Station en de A'dam Toren vragen hiermee aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook het provinciehuis en het stadhuis in Haarlem zijn dinsdagavond oranje verlicht.
Nachtburgemeester Freek Wallagh en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) namen het initiatief naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Lisa. Op de gevels zijn ook projecties te zien met boodschappen uit een column van schrijfster Nienke 's Gravemade. De Verenigde Naties gebruiken de kleur oranje als symbool voor een toekomst zonder geweld tegen vrouwen.
De initiatiefnemers willen een krachtig signaal afgeven tegen femicide en seksueel geweld. Ze pleiten voor structurele verandering om vrouwen zich veilig te laten voelen in de stad en in het uitgaansleven.
'Vrouwen moeten veilig over straat kunnen'
Ook in Rotterdam zijn onder meer de Erasmusbrug, de gevel van de Maassilo en het Wereldmuseum oranje verlicht. Locoburgemeester Tim Versnel vindt dat het "normaal moet zijn dat vrouwen in Rotterdam veilig over straat kunnen na een nacht uitgaan". Nachtburgemeester Thys Boer sluit zich hierbij aan, maar constateert dat dat "helaas niet altijd" zo is. "Vrouwen hebben recht op de nacht, daar moeten we ons met zijn allen voor inzetten", aldus Boer.
Lisa werd vorige week met geweld omgebracht toen ze vanuit Amsterdam naar huis fietste.
Vorig artikel

Wall Street sluit hoger na ontslag Fed-bestuurder door Trump

Volgend artikel

Venezuela zet oorlogsschepen in tegen Amerikaanse aanwezigheid

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

'Noodkabinet moet land gaan regeren'

246127038_l

Zo herken je hoogbegaafdheid – meer dan alleen slim zijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

ANP-534128190

Hoe je ogen bewegen, zegt iets over je geheugen