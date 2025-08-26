Amsterdamse gevels kleuren oranje in strijd tegen vrouwengeweld

AMSTERDAM (ANP) - De gevels van tientallen panden in Amsterdam zijn rond 22.00 uur oranje verlicht. Onder meer diverse nachtclubs, kroegen, culturele instellingen, het stadhuis, Amsterdam Centraal Station en de A'dam Toren vragen hiermee aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook het provinciehuis en het stadhuis in Haarlem zijn dinsdagavond oranje verlicht.

Nachtburgemeester Freek Wallagh en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) namen het initiatief naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Lisa. Op de gevels zijn ook projecties te zien met boodschappen uit een column van schrijfster Nienke 's Gravemade. De Verenigde Naties gebruiken de kleur oranje als symbool voor een toekomst zonder geweld tegen vrouwen.

De initiatiefnemers willen een krachtig signaal afgeven tegen femicide en seksueel geweld. Ze pleiten voor structurele verandering om vrouwen zich veilig te laten voelen in de stad en in het uitgaansleven.

'Vrouwen moeten veilig over straat kunnen'

Ook in Rotterdam zijn onder meer de Erasmusbrug, de gevel van de Maassilo en het Wereldmuseum oranje verlicht. Locoburgemeester Tim Versnel vindt dat het "normaal moet zijn dat vrouwen in Rotterdam veilig over straat kunnen na een nacht uitgaan". Nachtburgemeester Thys Boer sluit zich hierbij aan, maar constateert dat dat "helaas niet altijd" zo is. "Vrouwen hebben recht op de nacht, daar moeten we ons met zijn allen voor inzetten", aldus Boer.

Lisa werd vorige week met geweld omgebracht toen ze vanuit Amsterdam naar huis fietste.