ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minuut stilte voor omgekomen Lisa bij feestweek in Abcoude

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 22:21
anp260825192 1
ABCOUDE (ANP) - Op de eerste avond van de feestweek in Abcoude is een minuut stilte gehouden voor de vorige week omgekomen dorpsgenoot Lisa. Het evenemententerrein viel om 22.00 uur even stil, waarna de kerkklokken in het dorp twee minuten luidden. Daarop volgde applaus.
Na de gewelddadige dood van het 17-jarige meisje besloot de organisatie van de Feestweek Abcoude het programma aan te passen en een moment stilte te houden. "Uit respect voor Lisa en als steun voor haar nabestaanden, familie, vrienden, klas- en clubgenoten en al die anderen die haar gekend hebben", stond op de website van het evenement. "Laat het één minuut oorverdovend stil zijn in ons prachtige dorp!"
Tijdens de feestweek is onder meer de kermis kleiner, wordt de muziek aangepast en kunnen mensen die daar behoefte aan hebben bij elkaar komen.
Lisa werd gedood toen ze op de fiets onderweg was naar huis vanuit Amsterdam. Een 22-jarige verdachte is aangehouden.
Vorig artikel

Burgemeester op feestweek Abcoude: plek voor samenkomst

Volgend artikel

Wall Street sluit hoger na ontslag Fed-bestuurder door Trump

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

'Noodkabinet moet land gaan regeren'

246127038_l

Zo herken je hoogbegaafdheid – meer dan alleen slim zijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

ANP-534128190

Hoe je ogen bewegen, zegt iets over je geheugen