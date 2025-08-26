Minuut stilte voor omgekomen Lisa bij feestweek in Abcoude

ABCOUDE (ANP) - Op de eerste avond van de feestweek in Abcoude is een minuut stilte gehouden voor de vorige week omgekomen dorpsgenoot Lisa. Het evenemententerrein viel om 22.00 uur even stil, waarna de kerkklokken in het dorp twee minuten luidden. Daarop volgde applaus.

Na de gewelddadige dood van het 17-jarige meisje besloot de organisatie van de Feestweek Abcoude het programma aan te passen en een moment stilte te houden. "Uit respect voor Lisa en als steun voor haar nabestaanden, familie, vrienden, klas- en clubgenoten en al die anderen die haar gekend hebben", stond op de website van het evenement. "Laat het één minuut oorverdovend stil zijn in ons prachtige dorp!"

Tijdens de feestweek is onder meer de kermis kleiner, wordt de muziek aangepast en kunnen mensen die daar behoefte aan hebben bij elkaar komen.

Lisa werd gedood toen ze op de fiets onderweg was naar huis vanuit Amsterdam. Een 22-jarige verdachte is aangehouden.