ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street sluit hoger om hoop op einde oorlog Midden-Oosten

Economie
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 22:31
anp250926200 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met plussen gesloten. De hoop op een einde aan de Iranoorlog en lagere olieprijzen zorgden voor optimisme op de beursvloeren.
De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zei tegen verschillende media dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen zeven dagen te heropenen, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast zei de Amerikaanse president Donald Trump dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken. "Ik denk dat we het geweldig gaan doen", voegde hij daaraan toe.
De Dow-Jonesindex steeg 0,9 procent tot 51.828,62 punten. De brede S&P 500-index klom 0,5 procent naar 7743,41 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,5 procent hoger tot 27.068,72 punten. Donderdag sloten de aandelenbeurzen in New York nog met kleine veranderingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

consumentenbond basisboodschappen in half jaar 15 procent duurder1685426948

Werk je bij een supermarkt, kledingwinkel of bank? Je personeelskorting tot €500 per jaar is straks niet meer belastingvrij

het-beruchte-epc-lampje

Wat moet je doen als het EPC-lampje gaat branden?

generated-image (5)

Met pensioen naar Spanje? Deze 7 kosten vergeten veel Nederlanders — en ze lopen snel op

251028498_m

Zo herken je ChatGPT: deze woorden en zinnen verraden AI

wangiri-header

Telefoon gaat één keer over? Waarom je beter niet zomaar terugbelt

IMG_4873

Zelfs je belastingadviseur snapt het niet meer: waarom het Belastingplan 2027 vooral kleine ondernemers treft

Loading