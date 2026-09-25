Wall Street sluit hoger om hoop op einde oorlog Midden-Oosten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met plussen gesloten. De hoop op een einde aan de Iranoorlog en lagere olieprijzen zorgden voor optimisme op de beursvloeren.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zei tegen verschillende media dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen zeven dagen te heropenen, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast zei de Amerikaanse president Donald Trump dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken. "Ik denk dat we het geweldig gaan doen", voegde hij daaraan toe.

De Dow-Jonesindex steeg 0,9 procent tot 51.828,62 punten. De brede S&P 500-index klom 0,5 procent naar 7743,41 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,5 procent hoger tot 27.068,72 punten. Donderdag sloten de aandelenbeurzen in New York nog met kleine veranderingen.