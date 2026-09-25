EU-commissaris waarschuwt landen voor energieprijscrisis

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iranoorlog voor de olie- en gasmarkten. Dat schrijft Eurocommissaris Dan Jørgensen (Energie) vrijdag in een brief die is ingezien door persbureau Reuters. Hij roept lidstaten daarin op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken.

"We worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis", schrijft hij aan de energieministers van de EU-landen. Hoewel de EU nu beter is voorbereid dan in de winter van 2021, toen Rusland de Europese gastoevoer afkneep door de leveringen te verminderen, moeten regeringen hun voorbereidingen voor deze winter opvoeren, aldus de Eurocommissaris.

"Ik nodig u uit om maatregelen te overwegen of te blijven nemen" die ervoor zorgen dat het vullen van de gasopslag "kan worden voortgezet of de vraag naar gas en elektriciteit zo lang als nodig kan verminderen", aldus Jørgensen.

Iranoorlog

Sinds het begin van de Iranoorlog eind februari varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dat heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Dit maakt het voor marktpartijen duurder om de voorraden voor de komende winter aan te vullen, ook in Nederland. Gasunie stelde eerder al dat de markt dit te langzaam doet. Volgens het dashboard van Gasunie zijn de ondergrondse gasvoorraden in Nederland nu voor 57,5 procent gevuld. Begin april zakten die nog tot het laagste niveau in zeker tien jaar.

Het kabinet kwam vrijdag met plannen voor de voorraad. Daarin worden gasleveranciers verplicht om gasvoorraden aan te houden voor de winter. Momenteel is de overheid daar zelf verantwoordelijk voor.