Zelensky kondigt staakt-het-vuren aan per 6 mei

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt-het-vuren aangekondigd dat in de nacht van 5 op 6 mei om middernacht moet ingaan. Hij reageert daarmee op de Russische aankondiging van een bestand op 8 en 9 mei.

Moskou kondigde enkele uren eerder dat bestand aan, ter ere van de Dag van de Overwinning. Op die dag viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. "Wij geloven dat mensenlevens veel waardevoller zijn dan wat voor jubileumviering dan ook", schrijft Zelensky daarover op X. "Wij kondigen een wapenstilstand aan die begint om 0.00 uur in de nacht van 5 op 6 mei." Hij geeft geen einddatum voor het bestand, maar zegt wel dat Oekraïne "vanaf dat moment spiegelend zal handelen".

"Het is tijd voor de Russische leiders om echte stappen te zetten voor het beëindigen van hun oorlog, vooral omdat het Russische ministerie van Defensie niet gelooft dat het een parade in Moskou kan houden zonder Oekraïense goede wil", schrijft hij verder. De grote militaire parade die in Moskou wordt gehouden op 9 mei gaat dit jaar door zonder het traditionele vertoon van zwaar militair materieel.