Wall Street sluit lager in afwachting van bedrijfsresultaten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met minnen de handel uitgegaan. Beleggers deden het rustig aan in aanloop naar de kwartaalresultaten van bedrijven die later deze week bekend worden gemaakt. Zo komen de elektrische autofabrikant Tesla, techbedrijf IBM en Alphabet, het moederbedrijf van Google, na de slotbel op Wall Street met cijfers.

Tech- en chipbedrijven stonden de afgelopen tijd onder druk op de aandelenbeurzen vanwege zorgen over de enorme uitgaven van techbedrijven aan kunstmatige intelligentie (AI). Beleggers hopen dat de resultaten van Alphabet een sterke groei in de cloudcomputingactiviteiten zullen laten zien vanwege de stijgende uitgaven aan AI. Dat zou een duidelijk rendement op de investeringen van het bedrijf aantonen. Alphabet zakte 1,5 procent.

De Dow-Jonesindex daalde een fractie tot 52.218,58 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent naar 7498,96 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent op 25.690,90 punten. Dinsdag waren nog plussen tot 1,3 procent te zien.

De stemming werd gedrukt door de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 3 procent duurder op 93,77 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 86,40 dollar per vat.

Super Micro Computer werd 19,8 procent meer waard na publicatie van voorlopige cijfers. De fabrikant van AI-servers haalde in het afgelopen kwartaal voor meer dan 60 miljard dollar aan nieuwe orders binnen en verhoogde de verwachting voor de winstgevendheid van het bedrijf.

AMD kreeg er 1,5 procent bij. Het chipbedrijf heeft ermee ingestemd om tot 5 miljard dollar te investeren in Anthropic. Dit maakt deel uit van een mogelijke inzet van chips met een capaciteit van meerdere gigawatt voor de AI-startup. De deal helpt de maker van Claude om aan de sterk stijgende vraag naar AI te voldoen.

AT&T steeg 3,5 procent na goed ontvangen resultaten. Het telecombedrijf zag het aantal mobiele abonnees in het tweede kwartaal sterker toenemen dan verwacht.